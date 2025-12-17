مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان از برگزاری نمایشگاه الکامپ استان پس از حدود هشت سال وقفه خبر داد و گفت: این نمایشگاه با مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان حوزه فناوری‌های نوین از نهم تا دوازدهم دی در محل نمایشگاه بین‌المللی اهواز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شه‌نظری‌پور اظهار کرد: نمایشگاه الکامپ خوزستان از نهم تا دوازدهم دی‌ماه سال جاری در حوزه الکترونیک، برق و کامپیوتر برگزار می‌شود و پس از حدود هشت سال، بار دیگر شاهد برگزاری یک نمایشگاه وزین و در شأن استان در این حوزه خواهیم بود.

وی افزود: آخرین نمایشگاه پرمحتوا و با کیفیت در حوزه فناوری اطلاعات در خوزستان به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد و آنچه سال گذشته برگزار شد، اگرچه با تلاش نظام صنفی رایانه‌ای انجام گرفت، اما عنوان الکامپ نداشت و مورد تأیید حوزه ارتباطات و دفتر فناوری اطلاعات استانی نیز نبود و از نظر سطح کیفی در شأن استان خوزستان ارزیابی نمی‌شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان با بیان اینکه امسال برنامه‌ریزی جامعی برای برگزاری این رویداد انجام شده است، تصریح کرد: نمایشگاه پیش‌رو با حضور تمامی ذی‌نفعان، شامل دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های دولتی، بخش خصوصی و فعالان حوزه‌های فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، هوشمندسازی و اپراتور‌های ارتباطی برگزار خواهد شد.

شه‌نظری‌پور ادامه داد: تمامی دستگاه‌هایی که به نوعی از بستر فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات هوشمند استفاده می‌کنند، از جمله شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی خدمات عمومی، می‌توانند در این نمایشگاه حضور داشته باشند و دستاورد‌ها و توانمندی‌های خود را ارائه کنند.

وی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با دستگاه‌های اجرایی گفت: در گردهمایی روابط عمومی‌ها، موضوع برگزاری این نمایشگاه مطرح و به دستگاه‌های اجرایی اطلاع‌رسانی شد و امیدواریم با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها، شاهد برگزاری نمایشگاهی اثربخش و در تراز ملی باشیم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان عنوان کرد: از همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط دعوت می‌کنیم تا با مشارکت فعال در این رویداد، زمینه معرفی ظرفیت‌ها و توسعه زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات استان را فراهم کنند.