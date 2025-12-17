به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، پیروزی پرگل بانوان فوتسالیست آبادان در لیگ برتر فوتسال امروز در آبادان رقم خورد.

بانوان پالایش نفت آبادان در این دیدار خانگی که در سالن ورزشی هفده شهریور برگزار شد با نتیجه ۷ بر صفر به سود تیم میزبان به پایان رسید.

طلایی پوشان توانستند با این پیروزی پر گل مقابل تیم ایران زمین ملارد برای هفته آینده که باید به هرمزگان بروند و مقابل فولاد هرمزگان صف آرایی کنند، برای میزبان خود خط و نشان کشیدند.

شاگردان پریسا امامی با این پیروزی ۱۵ امتیازی شدند و در جایگاه سوم قرار گرفتند.