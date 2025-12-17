به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم شاهین شهر ،میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری شاهین شهر و میمه گفت: اخیراً نامه ای برای رئیس مجلس شورای اسلامی تنظیم و به امضای تعدادی از نمایندگان برای مهار وضعیت موجود گرانی ها ارسال شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه رها شدگی بازار ارز و طلا غیر قابل قبول است؛ گفت: عدم اتخاذ تدبیر مناسب و حذف ناگهانی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اوضاع فعلی را برای برنج بوجود آورد.

در این نشست از خدمات سرهنگ کیان مهر قدردانی و سرهنگ احسان بدیعیان بعنوان فرمانده جدید انتظامی شاهین شهر و میمه معرفی شد.