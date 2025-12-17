پخش زنده
نژاد خالقی گفت:گفت: عبور و مرور در جادههای استان تنها با زنجیرچرخ امکانپذیر بوده اما همچنان احتمال یخزدگی جادهها وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،وی افزود بارندگیها از فردا پنجشنبه دوباره از سرگرفته میشود
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت:مسیر «سربیژن» و «گدار کفنوئیه» نیز شدند، اما عبور و مرور در جادهها تنها با زنجیرچرخ امکانپذیر است.
غلامرضا نژادخالقی بیان کرد:عصر امروز شدت بارندگیها کم میشود، اما احتمال یخزدگی جادهها وجود دارد
وی افزود:بارندگیها از فردا پنجشنبه ۲۷ آذرماه آغاز میشود و با توجه به اشباع شدن خاک، احتمال جاری شدن روانآبها در سطح استان بسیار زیاد است
مدیر کل بحران اضافه کرد:بیشترین بارندگی مربوط به فاریاب با ۱۱۴ میلیمتر، جبالبارز با ۱۰۶ میلیمتر، جیرفت با ۸۵ میلیمتر و سیرجان با ۴۵ میلیمتر است.