شرکت آبفا استان قم با توجه به کاهش شدید دمای هوا، نسبت به یخ زدگی لولهها و کنتور آب به ویژه در روستاها هشدار داد و اعلام کرد: عایق بندی کنتور و تاسیسات آب در استان ضروریست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این شرکت با توجه به پیش بینی کاهش شدید دمای هوا در اطلاعیه خود آورده است:
به اطلاع هماستانیهای عزیز به ویژه ساکنین روستاها میرساند؛ توجه به پیش بینیهای صورت گرفته مبنی بر کاهش شدید دمای هوا، به منظور جلوگیری از ترکیدگی، یخ زدگی و قطع آب نسبت به عایق بندی و ایجاد پوشش مناسب برای کنتور، لوله و اتصالات آبی که در مجاورت هوای آزاد قرار دارند (به ویژه ساختمانهای نیمه کاره و یا در حال ساخت و مشترکین غیر دائم «فصلی») سریعا اقدم کنید.
بدیهی است با توجه به قوانین و مقررات موجود، در صورت بروز هر گونه مشکل ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی یاد شده و نا مناسب بودن محل کنتور و لوله کشی ساختمان، هیچ گونه مسئولیتی درخصوص جبران خسارت متوجه شرکت آب و فاضلاب نخواهد بود.
همچنین تلفن ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب استان به صورت شبانه روزی پاسخگوی مشکلات و مطالبات مردمی است.