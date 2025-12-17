عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی پیشرفت ساخت سالن ۲۵۰۰ نفره این شهرستان را حدود ۸.۵ درصد اعلام کرد و گفت: برای تکمیل این سالن، ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس پاپی زاده بیان کرد: کل بودجه امسال شهرستان حدود ۴۰ میلیارد ریال است و با این شرایط تا ۵۰ سال آینده امکان بهره برداری از این طرح وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این طرح یک طرح استانی معرفی شده است، ادامه داد: باید این طرح را به طرح ملی تبدیل کنیم تا بتوانیم در مدت زمان کمتری آن را به مرحله بهره برداری برسانیم.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه طرح‌های نیمه تمام جزو طرح‌های ملی قرار نمی‌گیرند پیشنهاد می‌شود زمین دیگری برای اجرای این طرح اختصاص یابد و طرح از ابتدا آغاز شود تا بار اعتبار آن از دوش شهرستان برداشته شود و در مدت زمان کمتری بتوان آن را در اختیار شهروندان قرار داد.

وی ضمن انتقاد از تعطیل شدن طرح‌های ورزشی این شهرستان افزود: ساخت سالن ورزشی سیاه منصور از حدود هفت سال پیش و ساخت استخر صفی آباد از حدود ۱۵ سال پیش آغاز شده است و مشخص نیست با شرایط اعتباری کنونی چه زمانی بهره برداری می‌شوند.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیگیری‌هایی برای اختصاص اعتبار طرح‌های ورزشی در حال انجام است که امیدواریم محقق و طرح‌ها تکمیل شوند.

پاپی زاده گفت: طبق گفته مسوولان مربوطه، ورزشگاه مجدیان فقط یک نگهبان دارد که ۱۸ ماه حقوق عقب افتاده دارد در حالی که این ورزشگاه چهار زمین چمن و سالن دارد که می‌توان از محل درآمد آنها هزینه‌هایش را تامین کرد.

وی افزود: باید هیات تحقیق و تفحص در این خصوص تشکیل و مشخص شود چرا با وجود اینکه می‌توان از طریق این مجموعه ورزشی درآمدزایی کرد از پرداخت هزینه نگهبان نیز عاجز است.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کل سهم استان خوزستان از محل یک درصد مالیات ارزش افزوده ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بوده که ۴۰ درصد آن به شهرستان دزفول اختصاص یافته است.

وی افزود: اجرای چند طرح با اختصاص این سهمیه برای دزفول در نظر گرفته شده است که پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.