رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در تقویم رسمی کشور» که در جلسه ۹۲۴ مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مشروح ماده واحده «تعیین مناسبت‌­های جدید برای درج در تقویم رسمی کشور» به شرح ذیل است:



شورای فرهنگ عمومی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده واحده «تعیین مناسبت‌­های جدید برای درج در تقویم رسمی کشور» که در جلسه ۹۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس مصوبه جلسات ۵۵۴، ۵۵۶ و ۵۵۷ شورای معین این شورا و بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می­‌گردد:

ماده واحده – مناسبت­‌های جدید جهت درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور به شرح بند‌ها و جداول ذیل تعیین می‌­شوند:

الف- مناسبت­‌های ذیل در متن تقویم، درج می‌­گردد:

۲۱ آبان روز ملی هوا فضا (مصادف با سالروز شهادت سرلشکر پاسدار حسن طهرانی مقدم در سال ۱۳۹۰ و گرامی­داشت یاد و خاطره شهدای عالی­قدر هوا فضا و صنعت موشکی ایران از جمله سرلشکر حسن طهرانی مقدم و سرلشکر امیرعلی حاجی زاده)

۹ آذر روز جزایر سه گانه خلیج فارس (بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک)

ب- مناسبت­‌های ذیل در ضمیمه تقویم، درج می­‌گردد:

۱ خرداد - روز لرستان

۱۰ تیر - روز ایلام

۵ مرداد - روز استان مرکزی

۵ مرداد - روز کرمانشاه

۲۶ شهریور - روز خوزستان