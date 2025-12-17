پخش زنده
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تعیین مناسبتهای جدید برای درج در تقویم رسمی کشور» که در جلسه ۹۲۴ مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مشروح ماده واحده «تعیین مناسبتهای جدید برای درج در تقویم رسمی کشور» به شرح ذیل است:
شورای فرهنگ عمومی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ماده واحده «تعیین مناسبتهای جدید برای درج در تقویم رسمی کشور» که در جلسه ۹۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس مصوبه جلسات ۵۵۴، ۵۵۶ و ۵۵۷ شورای معین این شورا و بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ میگردد:
ماده واحده – مناسبتهای جدید جهت درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور به شرح بندها و جداول ذیل تعیین میشوند:
الف- مناسبتهای ذیل در متن تقویم، درج میگردد:
ب- مناسبتهای ذیل در ضمیمه تقویم، درج میگردد:
۱ خرداد - روز لرستان
۱۰ تیر - روز ایلام
۵ مرداد - روز استان مرکزی
۵ مرداد - روز کرمانشاه
۲۶ شهریور - روز خوزستان