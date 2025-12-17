رئیس جمهور گفت: سیاست دولت، جلوگیری از هرگونه بارگذاری جدید جمعیت در شهر تهران و شهر‌های حومه‌ای است، زیرا فقط موجب تشدید چالش‌های موجود می‌شود؛ هرگونه صدور مجوز که موجب افزایش تراکم و ایجاد کانون جمعیت جدید شود، ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی بررسی گزارش اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه توسعه قطار‌های حومه‌ای و منطقه‌ای تهران و ارزیابی میزان پیشرفت اجرای دستورهای رئیس‌ جمهور در این زمینه با حضور آقای پزشکیان برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضع ناوگان حمل‌ و نقل ریلی کشور به‌ویژه در محدوده کلان‌شهر تهران و شهر‌های پیرامونی به‌صورت جامع بررسی شد. همچنین گزارشی از اقدامات انجام‌شده، ارائه شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به راه‌اندازی دوباره ریل‌باس‌های متوقف شده، اجرای ساختار مدیریتی ستاد توسعه قطار‌های حومه‌ای کشور، تهیه پیش‌نویس سند راهبردی توسعه حمل‌ و نقل ریلی حومه‌ای تهران و بررسی برنامه‌های تأمین مالی طرح‌های مرتبط اشاره کرد. ارزیابی میزان تحقق و پیشرفت دستورهای صادر شده از طرف رئیس‌ جمهور در این حوزه نیز از موضوعات اصلی نشست بود.

آقای پزشکیان در این نشست با توجه به رویکرد کلان دولت در حوزه حمل‌ و نقل عمومی، اظهار داشت: مهم‌ترین اولویت ما در بخش حمل‌ و نقل، توسعه ناوگان عمومی به‌ویژه قطار و اتوبوس و همچنین تکمیل راه‌گذرهای ریلی کشور است. راهبرد دولت بر این است که تا حد امکان، ناوگان حمل‌ و نقل عمومی به سمت برقی‌سازی حرکت کند، چون این رویکرد علاوه بر کاهش آلودگی هوا، موجب ارتقاء بهره‌وری انرژی و کاهش هزینه‌های بلندمدت خواهد شد.

رئیس‌ جمهور در ادامه، بر اهمیت نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در توسعه حمل‌ و نقل ریلی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و نخبگان کشور ضروری است تا شبکه حمل‌ و نقل ریلی به‌صورت اصولی، علمی و مبتنی بر مطالعات دقیق، طراحی، اجرا و بهره‌برداری شود.

آقای پزشکیان بر سه موضوع اساسی به‌ عنوان الزامات مدیریت طرح‌های حمل‌ و نقل ریلی، تأکید و تصریح کرد: نخست اینکه طرح‌ها و میزان پیشرفت آن‌ها باید به‌طور شفاف و مداوم، قابل پایش باشد. دوم، تأمین منابع مالی لازم برای طرح‌ها باید به‌ موقع و بر اساس برنامه مشخص انجام شود و سوم، روش مشارکت بخش خصوصی و الگوهای واگذاری طرح‌ها باید به‌طور روشن، تعریف و ابلاغ شود تا از سردرگمی و تأخیر در اجرا جلوگیری به عمل آید.

رئیس‌ جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، سیاست قاطع دولت در عرصه مدیریت جمعیت و توسعه شهری تهران را تشریح کرد و گفت: سیاست دولت، جلوگیری از هرگونه بارگذاری جدید جمعیت در شهر تهران و شهر‌های حومه‌ای است، چون فقط موجب تشدید چالش‌های موجود می‌شود. هرگونه صدور مجوز که موجب افزایش تراکم و ایجاد کانون جمعیت جدید شود، ممنوع است.

آقای پزشکیان با انتقاد از رویه‌های نادرست در مدیریت شهری، اظهار داشت: شهرداری‌ها نباید به سمت تراکم‌فروشی حرکت کنند. هیچ راهی جز مهار جدی توسعه جمعیتی در پایتخت وجود ندارد، چون در غیر این‌صورت، تهران به نقطه‌ای غیر قابل بازگشت خواهد رسید.

رئیس‌ جمهور، همچنین تأکید کرد: همه کارها و برنامه‌های دولت در حوزه حمل‌ و نقل و توسعه قطار‌های حومه‌ای، فقط معطوف به ارتقاء سطح خدمات‌رسانی به شهروندان و بهبود کیفیت زندگی آنان است، نه ایجاد زمینه برای توسعه بیشتر شهر تهران؛ نگاه ما خدمت‌محور و مبتنی بر پاسخ به نیاز‌های واقعی مردم است.

گفتنی است در این نشست، گزارش وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن کشور درباره میزان بهبود وضع جابجایی و حمل و نقل، متأثر از اقدامات دولت برای توسعه خطوط ریلی حومه استان تهران از جمله افزایش قابل توجه ظرفیت جابجایی هر روز ۶.۹ میلیون به ۱۶۰ میلیون سفر در ۳ سال آینده، پس از تکمیل و اجرای کامل طرح‌های حاضر ارائه شد.