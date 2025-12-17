شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح و همه شهدای عرصه علم و اندیشه، اعلام کرد: در اندیشه شهید مفتح، وحدت حوزه و دانشگاه نه یک شعار نمادین، بلکه پیوندی آگاهانه و کارآمد میان عقلانیت دینی، دانش تخصصی و نیازهای واقعی جامعه بود.

بسم الله الرحمن الرحیم

بیست و هفتم آذرماه، سالروز شهادت عالم مجاهد، متفکر ژرف‌اندیش و پیشگام وحدت حوزه و دانشگاه، آیت‌الله دکتر محمد مفتح (رضوان‌الله تعالی علیه)، یادآور یکی از بنیادی‌ترین راهبرد‌های انقلاب اسلامی در عرصه علم، فرهنگ و تمدن‌سازی است؛ راهبردی که امروز، در شرایط پیچیده جنگ شناختی و تهاجم نرم دشمن، اهمیتی دوچندان یافته است. شهادت آیت‌الله دکتر مفتح صرفاً فقدان یک شخصیت علمی و انقلابی نبود، بلکه نماد تثبیت گفتمانی عمیق و راهبردی به نام «وحدت حوزه و دانشگاه» بود؛ گفتمانی که در برابر پروژه تحمیلی جداسازی علم دینی از دانش دانشگاهی شکل گرفت و هدف آن، تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی و صیانت از استقلال فکری و علمی کشور بود.

در اندیشه شهید مفتح، وحدت حوزه و دانشگاه نه یک شعار نمادین، بلکه پیوندی آگاهانه و کارآمد میان عقلانیت دینی، دانش تخصصی و نیاز‌های واقعی جامعه بود. این نگاه، امروز در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، به‌عنوان پیش‌شرط شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و تربیت نسل مؤمن، آگاه، خلاق و مسئله‌محور، جایگاهی محوری دارد. دشمنان انقلاب اسلامی، با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین رسانه‌ای و جنگ شناختی، در پی ایجاد شکاف، دوگانه‌سازی و بی‌اعتمادی میان نخبگان حوزوی و دانشگاهی هستند. تقابل‌سازی میان علم و دین، عقل و ایمان، و حوزه و دانشگاه، بخشی از راهبرد تضعیف سرمایه فکری و اجتماعی ملت ایران است که تنها با تعمیق وحدت و هم‌افزایی علمی می‌توان با آن مقابله کرد.

امروز بیش از هر زمان دیگری، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها باید با گسترش تعاملات علمی، پژوهشی و فرهنگی، در حل مسائل اساسی کشور نقش‌آفرین باشند و با تولید علم نافع، گفتمان‌ساز و تمدن‌محور، پاسخگوی نیاز‌های جامعه اسلامی در عرصه‌های مختلف باشند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح و همه شهدای عرصه علم و اندیشه، بر مسئولیت اساتید، نخبگان و فرهیختگان کشور در پایبندی عملی به آرمان وحدت حوزه و دانشگاه تأکید نموده و تقویت این میراث راهبردی انقلاب اسلامی و تبدیل آن به سرمایه‌ای پایدار برای آینده ایران اسلامی را ضرورتی انکارناپذیر می‌داند.