اجرای سه عملیات امدادرسانی دریایی در آب‌های بوشهر

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با حضور به موقع شناور‌های ناجی، سه عملیات امدادرسانی در آب‌های این استان با موفقیت انجام شد.