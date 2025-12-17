اجرای سه عملیات امدادرسانی دریایی در آبهای بوشهر
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با حضور به موقع شناورهای ناجی، سه عملیات امدادرسانی در آبهای این استان با موفقیت انجام شد.
، مصطفی حاجی رضایی در توضیح این خبر بیان کرد: در نخستین عملیات، پیرو اعلام مرکز هماهنگی جستوجو و نجات دریایی بندر بوشهر درباره نیاز پزشکی یک نفر از خدمه دوبه شاهین در محدوده پنج مایلی لنگرگاه بندر، شناور ناجی ۲ به موقعیت اعزام شد.
وی ادامه داد: شناور ناجی پس از رسیدن به موقعیت مدنظر، بیمار مبتلا به درد شدید قفسه سینه و علائم حمله قلبی را به همراه یک نفر همراه از شناور تحویل گرفت و به اسکله بندر بوشهر منتقل کرد.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: فرد بیمار پس از پهلوگیری در اسکله، به آمبولانس تحویل داده شد.
وی عنوان کرد: در دومین عملیات، یک نفر از سرنشینان کایت بردینگ قایق بادبانی به آب افتاده بود که بلافاصله قایق دریابانی به موقعیت اعزام و فرد نجات یافته به ساحل منتقل و در سلامت کامل تحویل داده شد.
حاجی رضایی اضافه کرد: در سومین عملیات، پیرو اعلام مرکز فرعی جستوجو و نجات دریایی بندر دیر مبنی بر آبگرفتگی موتور یک لنج باری در محدوده ۱۵ مایلی از بندر دیر، شناور ناجی ۲۳ به محل اعزام شد.
وی گفت: پس از بررسی، آبگرفتگی کنترل و شناور تا حوضچه بندر دیر همراهی شد و سپس در اسکله پهلو گرفت.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: سه عملیات یاد شده با هماهنگی و آمادگی کامل نیروهای عملیاتی بدون کوچکترین خسارت جانی و مالی انجام شد.