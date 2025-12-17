رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی از فعالیت هشت ایستگاه تحقیقاتی در سطح استان خبر داد و گفت: در طی دو سال اخیر در این مراکز ۲۰۷ طرح تحقیقاتی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اسماعیل علیزاده چهارشنبه ۲۶ آذر در رویداد ملی «روز درهای باز» با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی بر مأموریت‌های تحقیقاتی اظهار کرد: فعالیت‌های تحقیقاتی این مرکز متناسب با تغییرات اقلیمی و شرایط زیست‌محیطی به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود که این موضوع نقش مهمی در پایداری کشاورزی و حفظ امنیت غذایی دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت از تنوع زیستی افزود: ۲۲۰ گونه از بوته‌ها و درختچه‌های دارویی بومی و نادر در محوطه مرکز نگهداری می‌شود که بسیاری از آن‌ها در معرض خطر انقراض قرار دارند و در هرباریوم مرکز ثبت و حفاظت می‌شوند.

فعالیت ۲۰ شرکت فناور در مرکز رشد مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی با اشاره به فعالیت ۲۰ شرکت فناور در مرکز رشد استان، ادامه داد: سالانه بیش از ۵۰۰ تن بذر با همکاری این مرکز تولید می‌شود که پس از تأمین نیاز داخلی استان، به سایر نقاط کشور نیز ارسال می‌شود.

وی تأکید کرد: این مرکز به‌عنوان یک نهاد علمی پیشرو، با ارتقای دانش بومی، تقویت زنجیره ارزش و واکنش سریع به بحران‌های زیست‌محیطی، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

علیزاده با اشاره به چالش‌های جدی بخش کشاورزی از جمله محدودیت منابع آبی و تغییرات اقلیمی افزود: پاسخ به این چالش‌ها تنها در گرو تحقیقات علمی و انتقال سریع نتایج آن به عرصه تولید است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، توسعه کشت‌های دانش‌بنیان و استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و مقاوم، نمونه‌هایی از دستاوردهای تحقیقاتی هستند که باید با آموزش‌های هدفمند در اختیار کشاورزان قرار گیرند.