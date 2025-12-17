به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یادواره شهدای حله روز پنج‌شنبه ۲۷ آذرماه سال ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشا در اهواز، فاز ۵ پادادشهر، انتهای بلوار هاتف، روبه‌روی مسجد امام حسین (ع) برگزار می‌شود که جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در این برنامه حضور می‌یابند.

حجت‌الاسلام سید محمد نبی موسوی‌فرد نماینده ولی‌فقیه در خوزستان و امام‌جمعه اهواز در یادواره شهدای حله سخنرانی می‌کند و مجتبی مهدی‌پور نیز به مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی می‌پردازد.

در این یادواره یا و خاطره شهید منصور رومزی، شهید علی (محمدرضا) رومزی، شهیده خدیجه ولی‌زاده، شهیده طاهره رزاقی منش، شهیده صغری رزاقی منش، شهیده مرضیه کاظمی اسفه همسر شهید حسن فتح‌الله پور، شهیده مرضیه سادات شمس‌الدین، شهیده فاطمه فرجیان و شهیده فاطمه قاسمی گرامی داشته می‌شود.

در عملیات تروریستی که داعش در روز شنبه چهارم دی‌ماه سال ۱۳۹۵ در شهر حله عراق انجام داد بیش از ۶۰ تن از زائران ایرانی اربعین حسینی به شهادت رسیدند که بیشتر آنها بانوان اهل خوزستان و شهرستان اهواز بودند