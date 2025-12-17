به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، همه اعضای گروه تیم مستند سازی که در شهمیرزاد دچار گاز گرفتگی شده بودند از بیمارستان مرخص شدند.

یکی این افراد حسین اسدی؛ مجری برنامه «گزارش ورزشی» و «ستاره‌ساز» است که دیشب به همراه چهار نفر دیگر از همکارانش دچار گازگرفتگی شدند.

کارن یحیایی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت : این حادثه گازگرفتگی ساعت حوالی هشت صبح امروز به فوریت های پزشکی اعلام شد و مصدومان به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود : این افراد پس از بستری در بیمارستان ۱۵ خرداد مهدی‌شهر و بررسی وضعیت ، همگی با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص شده اند.