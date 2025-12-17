به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به تداوم بارش‌ها در شهر اصفهان تا اواخر روز جمعه گفت: میزان بارش در مرکز شهر اصفهان تا ظهر امروز به ۹.۲ میلیمتر رسید.

لیلا امینی افزود: اوج فعالیت این سامانه بارشی امروز و روز جمعه است که با ابرناکی، مه گرفتگی، بارش باران و در برخی ساعات بارش برف همراه است.

وی با اشاره به کاهش ۱ تا دو درجه‌ای دما در روز جاری ادامه داد: روند کاهش دما تا هفته آینده ادامه داره که از روز جمعه کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۰ درجه پیش بینی می‌شود.