بارشهای پاییزه در نصف جهان تا اواخر وقت روز جمعه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به تداوم بارشها در شهر اصفهان تا اواخر روز جمعه گفت: میزان بارش در مرکز شهر اصفهان تا ظهر امروز به ۹.۲ میلیمتر رسید.
لیلا امینی افزود: اوج فعالیت این سامانه بارشی امروز و روز جمعه است که با ابرناکی، مه گرفتگی، بارش باران و در برخی ساعات بارش برف همراه است.
وی با اشاره به کاهش ۱ تا دو درجهای دما در روز جاری ادامه داد: روند کاهش دما تا هفته آینده ادامه داره که از روز جمعه کاهش محسوس دما بین ۸ تا ۱۰ درجه پیش بینی میشود.