مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از تأمین و تخصیص ۴۳۴ تن برنج هندی رقم «۱۱۲۱» در راستای تنظیم بازار کالاهای اساسی استان در دیماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ولی اله زمانی، گفت: از مجموع این میزان، ۴۳۴ تن برنج هندی رقم «۱۱۲۱» از محل ذخایر راهبردی کشور و متناسب با موجودی انبارها، با هدف تأمین نیاز خانوارها و بخش صنف و صنعت و با قیمت مصوب درب انبار، در استان زنجان توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به نحوه عرضه این محصول افزود: ۴۳۴ تن برنج هندی رقم «۱۱۲۱» در بستهبندیهای ۱۰ کیلوگرمی و با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار، جهت بستهبندی و توزیع در اختیار صنوف توزیعی، هیأتهای مذهبی و تکایا (حقیقی و حقوقی)، مراکز آموزشی، مراکز خیریه و بهزیستی، فروشگاههای زنجیرهای، سازمانهای دولتی، تعاونیها، فروشگاهها، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و غرفههای میادین میوه و ترهبار استان قرار گرفته است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: مهلت جذب و توزیع برنجهای تخصیصیافته تا پایان روز ۳۰ بهمنماه تعیین شده است.