رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ویژگی ممتاز حماسه بزرگ اربعین، مردمی بودن آن است؛ حضوری آگاهانه، خودجوش و مسئولانه که نشان‌دهنده عمق ایمان، همبستگی اجتماعی و سرمایه فرهنگی ملت‌های مسلمان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایکنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز ۲۶ آذر ماه خطاب به برگزارکنندگان، مهمانان ایرانی و خارجی و شرکت‌کنندگان در پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین حسینی که در مشهد برگزار شد، پیامی به شرح زیر صادر کرد:

اربعین حسینی، تجلی باشکوه فرهنگ حسینی و نماد زنده‌ای از قدرت نرم امت اسلامی است. میراث عظیمی که در پرتو خصلت ذاتی تجمع انسانی اربعین، پیام آزادی‌خواهی، حق‌طلبی، وحدت، مقاومت و کرامت انسانی را به جهانیان مخابره می‌کند.

اربعین، جلوه‌ای از نقش‌آفرینی مردم در پاسداشت ارزش‌ها و شعائر دینی و انقلابی و الگویی الهام‌بخش برای جامعه امروز به‌شمار می‌آید.

کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی، مسئولیت خطیری در تبیین و انتقال پیام‌های اصیل این حرکت عظیم بر عهده دارد. اربعین، دانشگاه بزرگ تربیت انسان مؤمن، آگاه و مسئول است، فرصتی کم‌نظیر برای هویت‌سازی نسل جوان، نقش‌آفرینی نخبگان فرهنگی و پیوند عمیق‌تر نظام آموزشی کشور با معارف عاشورایی.

اربعین حسینی می‌تواند به تقویت انسجام اجتماعی، تعمیق هویت اسلامی و ارائه تصویری عزتمند و آحادساز از ملت ایران در عرصه بین‌المللی کمک کند. بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، آموزشی و رسانه‌ای، ضرورتی انکارناپذیر در این مسیر است.

اینجانب با قدردانی از همۀ دست‌اندرکار و خادمان این حرکت پرشور انسانی و مسئولان برگزاری این اجلاس و کنگره در کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین، امیدوارم با همت و ابتکار شما و خادمان فرهنگ حسینی، پیام انسان‌ساز عاشورا و اربعین، متناسب با زبان و نیاز نسل امروز، هر چه گسترده‌تر و اثرگذارتر ترویج یابد.

وَالسَّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ (ع)

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی