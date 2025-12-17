به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با اشاره به اهمیت تامین نیاز شبکه برق کشور، در پیک تابستان سال آینده و به منظور بالابردن ضریب اطمینان تولید واحد‌های نیروگاهی جهت تامین بخشی از نیاز‌های شبکه سراسری گفت: عملیات اورهال سالیانه واحد شماره چهار نیروگاه اول مطابق برنامه زمان بندی شده با موفقیت به انجام رسید.

رامین امامی افزود: در این اورهال سالیانه پس از اخذ مجوز لازم از مرکز کنترل، علاوه بر انجام بازرسی‌های روتین سالیانه اقداماتی مانند: بازرسی از سیستم‌های ترانسفور ماتور‌های قدرت، بررسی ژنراتور، پایش وضعیت تجهیزات، تست و دیگر اقدامات مورد نیاز به طور کامل انجام شد.

سد و نیروگاه شهید عباسپور با تولید ۲هزار مگاوات برق یکی از مهم‌ترین نیروگاه‌های برق آبی کشور محسوب می‌شود.