واحد شماره ۴ نیروگاه اول سد شهید عباسپور پس از انجام تعمیرات سالیانه به شبکه سراسری برق متصل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با اشاره به اهمیت تامین نیاز شبکه برق کشور، در پیک تابستان سال آینده و به منظور بالابردن ضریب اطمینان تولید واحدهای نیروگاهی جهت تامین بخشی از نیازهای شبکه سراسری گفت: عملیات اورهال سالیانه واحد شماره چهار نیروگاه اول مطابق برنامه زمان بندی شده با موفقیت به انجام رسید.
رامین امامی افزود: در این اورهال سالیانه پس از اخذ مجوز لازم از مرکز کنترل، علاوه بر انجام بازرسیهای روتین سالیانه اقداماتی مانند: بازرسی از سیستمهای ترانسفور ماتورهای قدرت، بررسی ژنراتور، پایش وضعیت تجهیزات، تست و دیگر اقدامات مورد نیاز به طور کامل انجام شد.
سد و نیروگاه شهید عباسپور با تولید ۲هزار مگاوات برق یکی از مهمترین نیروگاههای برق آبی کشور محسوب میشود.