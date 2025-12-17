پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی هندیجان از اجرای طرح ضربتی و مشترک جلوگیری از عرضه و فروش طیور زنده در معابر شهری این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد نریمیسا اظهار داشت: در راستای صیانت از سلامت عمومی و پیشگیری از شیوع بیماریهای دامی و مشترک بین انسان و دام، بهویژه آنفلوانزای فوقحاد پرندگان، دامپزشکی هندیجان با همکاری نیروهای اجرائیات شهرداری، طرح گستردهای را برای مقابله با عرضه و فروش طیور زنده در سطح معابر شهری به اجرا گذاشت.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، تیمهای مشترک دامپزشکی و شهرداری با حضور در نقاط مختلف سطح شهر، نسبت به جمعآوری طیور زنده و برخورد قانونی با عرضهکنندگان متخلف اقدام کردند و همزمان، هشدارهای لازم به شهروندان در خصوص مخاطرات بهداشتی خرید طیور زنده از معابر عمومی ارائه شد.
نریمیسا تصریح کرد: خرید و عرضه طیور زنده در معابر شهری تهدیدی جدی برای سلامت خانوادهها محسوب میشود، و میتواند زمینهساز انتشار سریع بیماریهای خطرناک در سطح جامعه باشد؛ همچنین خطر شیوع بیماریهایی نظیر آنفلوانزای فوقحاد پرندگان را افزایش میدهد؛ بیماریای که در صورت گسترش، خسارات سنگینی به صنعت طیور و سلامت عمومی وارد خواهد کرد.
رئیس اداره دامپزشکی هندیجان بیان داشت: اجرای این طرح ضربتی بیانگر عزم جدی دستگاههای مسئول برای کنترل بیماریهای دامی و صیانت از سلامت عمومی است و همراهی و همکاری شهروندان نقش تعیینکنندهای در موفقیت اینگونه برنامهها دارد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه عرضه غیرمجاز طیور زنده، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت انجام شود.