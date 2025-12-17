مدیرکل امور هنری بنیاد شهید کشور در رامسر گفت: حوزه فرهنگی نیازمند رصد جامع، شفافیت و پرهیز از ملاحظه‌کاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ گردهمایی یک‌روزه معاونان فرهنگی منطقه ۳ بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به میزبانی رامسر و در هتل کوثر این شهر در حال برگزاری است.

مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در این نشست گفت: در حوزه فرهنگی باید به همه شئون نگاه ویژه داشت و رصدی جامع و دقیق انجام داد.

دکتر محمد کرم‌الهی افزود: ملاحظه‌گری و پنهان کردن دردها در حوزه فرهنگی شایسته نیست و باید با مسئله‌یابی خردمندانه، مسیر حل مشکلات را دنبال کرد.

وی تأکید کرد: زیست‌بوم فرهنگی، فرآوری و ارزش‌های فرهنگی، تعامل مؤثر و منسجم با شاکله‌ها و جریان‌های فرهنگی باید با ظرافت و دقت در همه ارکان لحاظ شود.

کرم‌الهی خطاب به معاونان فرهنگی گفت: در این جلسات مباحث فرهنگی را بی‌ملاحظه و شفاف بیان کنید. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه مازندران اظهار داشت: این استان مهد تاریخ، فرهنگ، تمدن و شهادت‌طلبی مردان بزرگی است که حق عظیمی بر حوزه فرهنگی و اعتقادی کشور دارند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران نیز در این گردهمایی گفت: فاصله تصمیم تا اجرا در حوزه فرهنگی باید هرچه کوتاه‌تر شود تا به نتیجه برسیم.

سعید کهنسال افزود: حوزه فرهنگی پیشانی کار است؛ کار فرهنگی مدل می‌خواهد و باید مبتنی بر رفتار عملی، باورمندی و درونی شدن ارزش‌ها باشد.

وی تصریح کرد: امروز با نسلی فوق‌العاده هوشمند مواجه هستیم و توجه به این ظرافت‌ها در برنامه‌ریزی فرهنگی ضروری است.

در این گردهمایی یک‌روزه، پنل‌های تخصصی آموزش و پژوهش، اسناد و انتشارات، رسانه و تبلیغات، پنل مستقل اداره هنری و نمایشی، تحول دیجیتال و هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

انتخاب ۱۰ اقدام اولویت‌دار و توافق بر سر سند نهایی، از مهم‌ترین برنامه‌های این نشست فرهنگی اعلام شده است.