اکران فیلمهای جشنواره «سینما حقیقت» در کرج
فیلمهای برگزیده نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» در کرج اکران می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، ابراهیم شریفی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» از ۱۹ آذرماه لغایت ۲۵ آذرماه به میزبانی تهران برگزار شد و با هماهنگی صورتگرفته میان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و این ادارهکل، آثار برگزیده این دوره از جشنواره در استان البرز اکران خواهد شد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، فیلمهای برگزیده جشنواره «سینما حقیقت» در روزهای ۳۰ آذرماه و اول دیماه، در پردیس سینمایی کرج و در دو سانس ۱۶ و ۱۸ به نمایش در خواهد آمد.
وی با اشاره به فراهم شدن شرایط مناسب برای اکران این آثار در استان، از علاقهمندان به سینمای مستند دعوت کرد تا با حضور در این رویداد فرهنگی، از تماشای فیلمهای برگزیده این جشنواره ملی بهرهمند شوند.