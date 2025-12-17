به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه بر برچیده شدن بساط داوری‌های غیرحرفه‌ای در اموال غیرمنقول تاکید کرد و گفت: ارجاع به داوری در خصوص اموال غیرمنقول، بدون استعلام کتبی و رسمی از سازمان ثبت اسناد و املاک ممنوع است و رأی داور غیرحرفه‌ای در این حوزه اعتبار نخواهد داشت و دادستان‌ها و مدیران استانی موظفند بر اجرای این قانون نظارت کرده و بساط داوری‌های غیرحرفه‌ای در اموال غیرمنقول باید برچیده شود.

محسن مقدس در همایش داوران حرفه‌ای در نظام حقوقی کشور به میزبانی کرمان ضمن بیان این مطلب که در شریعت اسلام، عدالت بنیان اصلی نظام خلقت و ستون استوار حیات اجتماعی انسان‌ها به شمار می‌رود، افزود: حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه تاریخی خود به مالک اشتر، ضمن تبیین وظایف حکمرانان، از جایگاه والای قاضی با بیانی متفاوت و حاکی از قداست یاد می‌کند.

وی ضمن اشاره به این مطلب که این تأکید، نشانگر نگاه ممتاز امام علی (ع) به منصب قضا و نقش آن در حفظ عدالت و نظم عمومی است، عنوان کرد: در آموزه‌های دینی و تجربه‌های بشری نیز حفظ شأن قاضی همواره نشانه احترام به عدالت تلقی شده است.

معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در ادامه از کرامت مردم دیار کریمان تقدیر کرد و از مدیران موسسه بانک رسالت به لحاظ واگذاری مکان به کانون داوران حرفه‌ای استان کرمان تقدیر کرد و گفت: امیدواریم همه نهاد‌ها به کمک داوری بیایند، زیرا داوری برای مردم و متعلق به جامعه ماست و انشاالله این کمک‌ها بتواند به رشد و بالندگی داوری کمک کند.

مقدس گفت: کارشناسان حوزه حقوق و داوری تأکید دارند که حرمت و استقلال قاضی، بنیان اعتماد مردم به عدالت را شکل می‌دهد از این رو؛ هرگونه داوری یا قضاوت باید با نیت الهی و برای احقاق حق صورت گیرد، نه صرفاً برای منافع شخصی یا حق‌الزحمه مادی؛ زیرا نیت خالصانه در اجرای عدالت، اساس مشروعیت و توفیق در مقام قضاوت است.

وی افزود: قضاوت و داوری اگر بر محور رضای الهی استوار باشد، مشمول تأیید و یاری فرشتگان خواهد بود و خداوند دو فرشته را بر شانه‌های قاضی قرار می‌دهد تا او را در تشخیص حق و اجرای عدالت یاری رسانند.

معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، داوری را به سه حوزه عمومی، تخصصی (صنعت، معدن، مهندسی) و بین‌المللی تقسیم کرد و تأکید نمود که استفاده از متخصصین هر حوزه در داوری‌های تخصصی یک اصل غیرقابل اغماض است.

مقدس گفت: همچنین، ابلاغ شده است که رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور موظف به تأسیس شعب ویژه برای داوری تخصصی هستندکه در کرمان دو شعبه در همین راستا راه‌اندازی شده است.

وی بر لزوم نظارت دقیق بر صلاحیت داوران و تفکیک حوزه‌های داوری تأکید کرد و افزود: اگر در صلاحیت علمی یا اخلاقی داوری تردید ایجاد شود و بررسی‌های تخصصی این موضوع را اثبات نماید و مشخص گردد که ضعف علمی وجود داشته و یا در اعتبار داور حرفه‌ای تردیدی وجود داشته باشد، پروانه داوری حرفه‌ای وی تعلیق خواهد شد.

معاون داوری و میانجیگری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در پایان، از حرکت نوین در واگذاری آموزش و اعتباربخشی به کانون‌ها و تشکیل شورای توسعه استان با حضور مدیران کانون‌ها به عنوان نوآوری‌های مهم شیوه نامه جدید معرفی کرد و بر لزوم مطالعه دقیق این شیوه نامه توسط کلیه داوران تأکید گردید.