به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید احسان عسکری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به اینکه تاکنون ۲۲ جلسه در راستای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی برگزار شده، گفت: این جلسه ناظر بر بررسی پنج پروژه اقتصادی بود که خوشبختانه برای چهار مورد از آنها، مصوبات دقیق و لازم از دستگاه‌های اجرایی مرتبط (مانند سازمان امور مالیاتی) و همچنین از نظام بانکی کشور شامل بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن، تجارت و ملی اخذ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: یکی از واحد‌های مورد بررسی نیز در شرایطی قرار گرفته که می‌بایست تعهدات خود را ظرف حدود ۴۰ روز عملیاتی کند.

وی تصریح کرد: در این چارچوب، طبیعی است که با رفع موانع و مشکلات واحد‌های اقتصادی، اشتغال نیروی‌کار موجود در این کارخانه‌ها تثبیت می‌شود و پایداری این مشاغل، تضمین‌کننده ثبات اجتماعی و معیشت خانوار‌های شاغل در این واحد‌ها خواهد بود.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر، رونق گردش مالی این واحدها، به بهبود رونق اقتصادی جامعه منجر شده و فرآیند توسعه‌ای که پیگیر آن هستیم، از ضرورت‌ها و لوازم پایداری لازم برخوردار خواهد شد.

عسکری عنوان کرد: در حوزه حمایت و حفاظت از واحد‌های اقتصادی موجود و هم در زمینه تسهیل احداث کارخانجات جدید، سیاست‌ها و اقداماتی را دنبال می‌کنیم، خوشبختانه پیگیری این مباحث در هر دو حوزه، اثرات بسیار مطلوبی بر شاخص اشتغال داشته، به گونه‌ای که نرخ بیکاری استان حدود ۲ درصد کاهش یافته است و این موفقیت را می‌توان تا حد زیادی مرهون برگزاری مستمر و ثمربخش چنین جلساتی دانست.

وی تصریح کرد: در ارتباط با پروژه‌های بزرگ اقتصادی، خوشبختانه تعداد قابل‌توجه و قابل‌قبولی از این پروژه‌های کلان در دست اقدام است که با به ثمر نشستن آنها، اثرات عمیق و گسترده‌ای بر اقتصاد استان گذاشته و شرایط استان را در سال‌های آینده، به مراتب بهتر از سال‌های حاضر و گذشته خواهد کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه با تشکیل ۲۲ جلسه ۲۶۲ مصوبه داشت، گفت: تاکنون مشکلات ۹۷ واحد در جلسات کارگروه تسهیل مطرح شده است.

سید امیرتیمور موسویان افزود: این جلسات ۲۶۲ مصوبه داشته که تاکنون ۲۰۴ مصوبه اجرا شده و ۵۸ مصوبه در دست اجرا است.