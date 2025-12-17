به گزارشمهناز مدیریان با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت شکایات متعدد شهروندان درباره انتشار بوی نامطبوع در یکی از محلات این شهرستان، شناسایی منبع آلودگی در دستور کار کارشناسان این اداره قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه نتایج پایش ‌های انجام ‌شده نشان داد منبع انتشار بوی نامطبوع، فعالیت یک واحد تولید غذای حیوانات است که بدون اخذ مجوزهای لازم و بدون رعایت ضوابط و مقررات زیست ‌محیطی فعالیت می ‌کرد، افزود: بر همین اساس، تذکرات لازم به مسئول واحد ابلاغ و اخطاریه زیست ‌محیطی با موضوع رفع آلایندگی صادر شد.مدیریان تصریح کرد: با توجه به عدم اقدام مؤثر از سوی مسئول واحد و تداوم شکایات مردمی، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس نسبت به پلمب بخش آلاینده این واحد اقدام کرد و مقرر شد تا زمان جمع‌ آوری کامل واحد و انتقال آن به محل مناسب، فک پلمب انجام نشود.رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس در پایان با تأکید بر الزام تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به رعایت قوانین و مقررات زیست ‌محیطی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آلودگی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به این اداره اطلاع دهند.