مدیر انجمن درهای سبز دزفول گفت: حدود ۵۰ تن مواد پلاستیکی در پویش درِ بطری جمع آوری و ۲۸۰ ویلچر برای نیازمندان خریداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرداد گلقران بیان کرد: انجمن درهای سبز دزفول در اسفند سال ۱۳۹۵ در قالب یک پویش خودجوش مردمی باعنوان کمپین درِ بطری دزفول آغاز به کار کرد که بعدها به نام انجمن درهای سبز دزفول به صورت رسمی ثبت شد.
وی با اشاره به اجرای این پویش، افزود: حدود ۵۰ تن مواد پلاستیکی در این پویش جمع آوری و ۲۸۰ ویلچر برای نیازمندان خریداری شد.
گلقران با اشاره به فعالیت ۱۰ ساله این انجمن، اظهار داشت: هدف اصلی راهاندازی این انجمن، حفاظت از طبیعت و محیط زیست و جلوگیری از ورود مواد پلاستیکی مضر به زیستگاه موجودات زنده است.
مدیر انجمن درهای سبز دزفول، بازیافت و تفکیک زباله و کمک به نیازمندان را از اهداف دیگر این انجمن دانست و اضافه کرد: جذابترین بخش فعالیت این انجمن جاری شدن لبخند بر لبان معلولان نیازمند است.
گلقران تعداد اعضای رسمی این انجمن را حدود ۱۰۰ نفر عنوان کرد و ادامه داد: با استقبال علاقهمندان به این حوزه، دامنه فعالیت این انجمن در سطح استان و خارج استان توسعه یافته به طوری که در هر شهر نماینده یا رابط انجمن فعال است.
وی با بیان اینکه ویلچرهای خریداری شده به معلولان نیازمند استان خوزستان اهدا شده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر ویلچر، تجهیزات پزشکی، عصا، واکر، داروهای خاص و تخت بیمارستانی نیز برای بیماران خریداری شده و ضمن کمک به هموطنان سیل زده، ویلچرهای فرسوده نیز بازسازی شدند.
مدیر انجمن درهای سبز دزفول، آموزش نکات زیست محیطی در مدارس و برگزاری مراسم مختلف نهالکاری و پاکسازی پارکها و معابر را از دیگر فعالیتهای این انجمن عنوان کرد و گفت: استقبال مردمی از فعالیتهای این انجمن بسیار عالی بوده و امید است با تبلیغات و فرهنگسازی بیشتر شاهد مشارکت بیشتر مردم باشیم.
وی برنامه این انجمن را تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف دانست و افزود: امید است بتوانیم محکم و استوار به این راه سبز مقدس ادامه دهیم و شاهد زیستگاه و زمینی پاک و عاری از مواد پلاستیکی باشیم و بتوانیم دل نیازمندان بیشتری را شاد کنیم.