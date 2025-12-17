همزمان با بارش برف و باران، عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در محور‌های شمال استان کرمان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان اعلام کرد: نزدیک به ۵۰ کیلومتر از محور‌های شمال استان برف‌روبی شد.

‌ علی عبداللهی از همان ابتدای بارش برف با حضور میدانی در گردنه‌های جوزم (محور انار–شهربابک) و کفنوییه (محور کرمان–بافت)، از نزدیک در جریان عملیات قرار گرفت و توصیه‌های لازم برای آماده‌باش ۲۴ ساعته را به راهداران مستقر در این محور‌ها ارائه کرد.

‌ وی ادامه داد: با استفاده از ۲۰۰ تن شن و نمک و به‌کارگیری ۸ دستگاه ماشین‌آلات راهداری، ۲۵ کیلومتر از محور سیرجان–کرمان برف‌روبی و نمک‌پاشی شد.

‌ عبداللهی میزان شن و نمک مصرف‌شده در محور بافت–کرمان را در ۱۵ کیلومتر از این مسیر، ۱۵۰ تن با استفاده از ۴ دستگاه ماشین‌آلات راهداری اعلام کرد و افزود: راهداران همچنین ۵ کیلومتر از محور سرچشمه–رفسنجان (گردنه سرچشمه) را با ۱۵ تن شن و نمک نمک‌پاشی کردند.

‌ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان یادآور شد: این عملیات ساعت دو بامداد سه‌شنبه ۲۵ آذرماه انجام شد و در حال حاضر تردد در این محور‌ها روان و ایمن است.