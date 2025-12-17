به مناسبت گرامیداشت روز مادر و شب یلدا مراسم جشنی ویژه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست زیر پوشش بهزیستی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ ایوب درویشی معاون سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان درحاشیه این مراسم گفت:سازمان بهزیستی بیش از ۵۰۰ نفر از کودکان و نوجوانان را در ۴۸ خانه نگهداری می‌کند تا با برنامه‌های این خانه‌ها و نظارت‌های مستمری که در این خصوص انجام می‌شود آماده بازگشت به خانواده‌های اصلی خود شوند یا با بازتوانی و بازپروری آینده شغلی و زندگی بهبود یافته‌ای برای آنان رقم زده شود.

سمیه کریمی مدیرکل بهزیستی استان اصفهان نیز گفت: در این مراسم ۲۵۰ نفر ازکودکان و نوجوانان از ۲۵ خانه زیر پوشش سازمان بهزیستی در شهرستان‌های نزدیک به مرکز استان به همراه مادریاران خود و خیران حضور داشتند.