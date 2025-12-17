به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: در گشت مشترک تعزیرات حکومتی ۲۰ تن ترشیجات غیر بهداشتی کشف و ضبط شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: در راستای طرح نظارتی شب یلدا این گشت که با هماهنگی معاون دادستان و هم افزایی تعزیرات حکومتی و مرکز بهداشت و همکاری، اماکن نیروی انتظامی صورت پذیرفت.

طیبی گفت: پس از اخذ مجوز لازم و ورود به کارگاه غیر مجاز ۲۰ تن ترشی غیر قابل مصرف کشف و ضبط گردید و محل پلمب شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: با حکم معاون دادستان ۲ نفر بازداشت و اقلام کشف شده جهت بررسی بیشتر و ارسال گزارش به دادستانی و تعزیرات حکومتی در اختیار مرکز بهداشت قرار گرفت.

طیبی از شهروندان خواست از خرید هر گونه محصولات غیر مجاز بدون برچسب اصالت و پروانه ساخت سازمان غذا و دارو خوداری کنند و موارد تخلف را به سامانه اینترنتی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۹۰ مرکز بهداشت گزارش دهند.