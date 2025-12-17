پخش زنده
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه حضور اساتید و متخصصان جوان در این دانشگاه، یکی از مزیتهای مهم دانشگاه جامع امام حسین (ع) است، گفت: جوانان جهادیِ با انگیزه به خوبی توانستهاند در این دانشگاه فناوریهایی طراحی و تولید کنند که جایگاه ایران را در عرصه فناوریهای نوین ارتقا بخشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش، فناوری و نوآوری در کشور، امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور در دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، از دستاوردهای تحولی این دانشگاه در حوزه های علوم انسانی و علوم فنی و مهندسی بازدید کرد.
وی در ابتدای ورود به دانشگاه ضمن استقبال توسط رئیس دانشگاه، مزار شهدای گمنام دانشگاه را زیارت و سپس از نمایشگاه دستاوردهای تحولی حوزه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه در ابعاد تحولی هفتگانه دانشگاه تراز اسلامی بازدید کرد.
سرلشکر موسوی در این حضور ضمن آشنایی با آخرین محصولات و دستاوردهای دانشکده و پژوهشکدههای دانشگاه در حوزه علوم انسانی، نکات خود را برای ارتقاء قدرت نرم انقلاب اسلامی ارائه نمود.
او همچنین با حضور در آزمایشگاههای حوزه فنی و مهندسی دانشگاه، ضمن آشنایی با فرایندهای تربیت سرمایه انسانی متخصص و تولید دانش و فناوری های بومی در دانشگاه جامع امام حسین، بر ضرورت اکتساب فناوری¬های نوظهور و اقتدارآفرین تأکید نمود.
در پایان این بازدید امیر موسوی با حضور در شورای دانشگاه گزارش رئیس دانشگاه، دکتر محمدرضا حسنی آهنگر را در خصوص فعالیت های دانش بنیان دانشگاه و شبکه توانمند شرکت¬های دانش بنیان برتر کشور در پردیس علم، فناوری و نوآوری دانشگاه را استماع نمود.
سپس او در سخنانی، با تبریک هفته پژوهش و فناوری، از اقدامات جهاد علمی مسئولان، اساتید و دانشجویان دانشگاه جامع امام حسین (ع) قدردانی و تشکر کرد.
امیر سرلشکر موسوی گفت: این وجهه خوب دانشگاه جامع امام حسین به عنوان یک دانشگاه مسئله محور و حل کننده مسئله در جامعه و حرف های دقیق و منصفانه و صادقانه ای که بزرگان کشور در خصوص دانشگاه زده اند، نشان دهنده جایگاه والای این دانشگاه در کشور است و بنده همه این تعاریف را قبول دارم.
وی افزود: این دانشگاه منظومه فکری امامین انقلاب را خوب فهم کرده و برای تحقق رهنمودها و فرامین مقام معظم رهبری الگوهای خوبی را ارائه نموده است.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد: یکی از امتیازات این دانشگاه این است که آرمان گرایی را همراه با عملگرایی دنبال می کند و در کلیه فعالیت های علمی و مرزشکنی¬های دانشی، صداقت در پیگیری آرمان های انقلاب اسلامی هم مشهود است.