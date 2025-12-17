با نزدیک شدن به شب یلدا، مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری گفت: برداشت انار از باغات کشور تمام شده و قیمت انار به رقم منطقه، کیفیت میوه و میزان تقاضا بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل ازروابط عمومی وزارت جهادکشاورزی، زهرا جلیلی‌مقدم گفت. پیش‌بینی میشود امسال یک میلیون و ۳۵۷ هزار تن انار در کشور تولید شود.

وی با بیان اینکه میزان سطح زیر کشت باغات کشور ۹۶ هزار و ۷۰۰ هکتار است و انار به صورت باغ تجاری در تمام استان‌ها به جز همدان کشت می‌شود افزود: استان‌های عمده تولید فارس، مرکزی، یزد، سمنان لرستان و اصفهان می‌باشند.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری با اشاره به این که ایران سومین تولید کننده پس از هند و چین است، گفت: ما در سرانه تولید این میوه باستانی و چند هزار ساله، دارای رتبه نخست جهانی هستیم.

جلیلی مقدم افزود: سال گذشته یک میلیون و ۳۴۹ هزار تن از این محصول در کشور تولید شد.

وی گفت: ۸۰۰ ژنوتیپ انار در کشور داریم که رباب، ملس ساوه و ملس یزدی، قجاق، نادری، خزر، اردستانی، شیشه کپ، گلوباریک فیروزکوه، یوسفخانی از ازقام مهم و تجاری هستند.

به گفته وی نهال انار رقم واندرفول برای احداث باغ سازگاری در استان‌های انارخیز به منظور تولید نهال سالم، اصیل و استاندارد از ارقام تجاری انار در چند استان انارخیز توزیع شده و در حال بررسی سازگاری است.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسری و نیمه‌گرمسیری با اشاره به صادرات انار کشور در هشت ماهه ۱۴۰۴ گفت: ۷۲۰۰ تن انار به ارزش ۳.۲ میلیون دلار صادر شده و روند صادرات ادامه خواهد دارد.

جلیلی مقدم افزود: اصلاح و نوسازی باغات، استفاده از سایبان، باغبانی حفاظتی، کشت متراکم و تغذیه بهینه و پیگیری اجرای روش‌های نوین آبیاری و آبیاری هوشمند از برنامه‌های در دست اقدام است.

وی گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و افت کمی و کیفی منابع آبی، ناچار به حرکت به سمت باغداری نوین و اقتصادی هستیم و باید کشت در محیط کنترل شده در مناطقی که با انواع تنش‌های اقلیمی رو‌به‌رو است اجرایی شود.

مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسری و نیمه‌گرمسیری اصلاح و احیای باغات درجه ۲ و حذف، جایگزینی و نوسازی باغات درجه ۳ انار طی برنامه هفتم پیشرفت در سطح ۳۴ هزار و ۱۵ هکتار به شرط تامین اعتبار کافی و به موقع، حمایت از طرح زنجیره تولید انار، حمایت از صندوق ملی – محصولی انار، حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی انار و روش‌های نوین مدیریت پس از برداشت برای عرضه مناسب و به حداقل رساندن ضایعات، تشکیل گروه‌های پژوهشی مرتبط با مسایل انار، نگهداری از ارقام موجود در کلکسیون انار را از جمله راهکار‌ها و پیشنهاد‌های افزایش کمی و کیفی تولید انار برشمرد.