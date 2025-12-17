پخش زنده
علمای اهل سنت شرق استان کرمان در ویدئوهای جداگانه ای حمله ددمنشانه به عوامل انتظامی در ایست بازرسی فهرج را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،امام جمعه اهل سنت ریگان و فهرج حمله شرورانه به عوامل انتظامی و امنیتی و مردم عادی در ایست بازرسی فهرج را محکوم کردند.
امام جمعه اهل سنت دهستان چاهدگال بخش نگین کویر فهرج به حادثه ایست و بازرسی فهرج واکنش نشان داد و گفت اهل سنت در زمین دشمن بازی نخواهد کرد
مولوی یعقوب آبورز ضمن محکومیت اقدام ناجوانمردانه اشرار مسلح در به شهادت رساندن سه تن از عوامل انتظامی و یک شهروند بی گناه بلوچ اهل سنت بیان کرد: اهل سنت تحت هیچ شرایطی در زمین دشمن بازی نخواهد کرد و تا آخر پای آرمانهای نظام و انقلاب ایستاده ایم.
مولوی ایوب کریم نیا امامجمعه اهل سنت شهرستان ریگان هم این حرکت ناجوانمردانه اشرار مسلح در به شهادت رساندن مدافعان امنیت را خلاف امنیت و اسایش مردم برشمرد و ان را محکوم کرد.