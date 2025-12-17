به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،امام جمعه اهل سنت ریگان و فهرج حمله شرورانه به عوامل انتظامی و امنیتی و مردم عادی در ایست بازرسی فهرج را محکوم کردند.

امام جمعه اهل سنت دهستان چاهدگال بخش نگین کویر فهرج به حادثه ایست و بازرسی فهرج واکنش نشان داد و گفت اهل سنت در زمین دشمن بازی نخواهد کرد

مولوی یعقوب آبورز ضمن محکومیت اقدام ناجوانمردانه اشرار مسلح در به شهادت رساندن سه تن از عوامل انتظامی و یک شهروند بی گناه بلوچ اهل سنت بیان کرد: اهل سنت تحت هیچ شرایطی در زمین دشمن بازی نخواهد کرد و تا آخر پای آرمان‌های نظام و انقلاب ایستاده ایم.

مولوی ایوب کریم نیا امام‌جمعه اهل سنت شهرستان ریگان هم این حرکت ناجوانمردانه اشرار مسلح در به شهادت رساندن مدافعان امنیت را خلاف امنیت و اسایش مردم برشمرد و ان را محکوم کرد.