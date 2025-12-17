به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمرتضی قریشی گفت: در راستای صیانت از سلامت عمومی و تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز نگهداری فرآورده‌های خام دامی، تیم‌های بازرسی دامپزشکی اهواز با همراهی نمایندگان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی، طی چندین مرحله بازدید از سردخانه‌های سطح شهرستان، وضعیت نگهداری و شرایط بهداشتی محصولات دامی را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در جریان یکی از این بازدیدها، مقدار دو تن مرغ کشتار روز که تاریخ مصرف آن منقضی شده بود، شناسایی شد و به دلیل عدم انطباق با ضوابط و مقررات بهداشتی، محموله مذکور بلافاصله ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

قریشی بیان کرد: در همین راستا، پرونده واحد متخلف برای طی مراحل قانونی و برخورد مقتضی، به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است تا ضمن رسیدگی قانونی، از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.

رئیس اداره دامپزشکی اهواز با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر مراکز عرضه و نگهداری فرآورده‌های خام دامی اظهار داشت: سلامت عمومی جامعه خط قرمز دامپزشکی است و در این حوزه هیچ‌گونه اغماض یا کوتاهی پذیرفته نخواهد شد. وی افزود: بازرسی‌های بهداشتی دامپزشکی به‌صورت مستمر و هدفمند ادامه دارد و هرگونه تخلف بهداشتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی، صرفاً محصولات مورد تایید دامپزشکی، تاریخ تولید و انقضای معتبر را تهیه کرده و از خرید فرآورده‌های فاقد مشخصات بهداشتی یا نگهداری‌شده در شرایط نامناسب خودداری کنند.

قریشی همچنین یادآور شد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش دهند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.