معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: مادران، همسران و فرزندان شهدا میراث ارزشمند و ادامه‌دهنده نهضت زینب‌گونه قیام کربلا هستند.

اسوه‌های صبر و مقاومت باید به نسل‌های جدید معرفی شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در جشنواره «اسوه‌های صبر و مقاومت» که با محور تحلیل نقش زنان حماسه‌آفرین و نخبه در حوزه دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه در ساری برگزار شد، گفت: مادران، همسران و فرزندان شهدا میراث ارزشمند و ادامه‌دهنده نهضت زینب‌گونه قیام کربلا سلام‌الله‌علیها هستند.

سید امیر حسینی‌جو با مهم دانستن یادآوری و اثرگذاری چنین نشست‌هایی افزود: خانواده‌های شهدا اعتبار و آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و برگزاری این برنامه‌ها نقش مهمی در تبیین جایگاه آنان در جامعه دارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس نیز در این مراسم با اشاره به نقش زنان در دوران دفاع مقدس گفت: زنان در پیروزی‌های دفاع مقدس نقش محوری داشتند و امروز با تغییر سنگرهای نبرد، در میدان جنگ‌های شناختی، ترکیبی و تبیینی ایفای نقش می‌کنند.

سرهنگ سلامی افزود: زنان مجاهد در سنگر امروز نبرد باید مجدانه‌تر تلاش کنند.

وی تأکید کرد: اسوه‌های صبر و مقاومت برای پایداری دین و میهن باید هرچه بیشتر به نسل‌های جدید معرفی شوند.

در پایان این آیین، از کتاب «عظمت مجید» که روایتی از زندگی شهید مجید حاجی‌زاده است رونمایی شد و از تعدادی از بانوان حماسه‌آفرین و نخبه حوزه دفاع مقدس، مقاومت و جنگ ۱۲ روزه قدردانی به عمل آمد.

گزارش از دیوارگر