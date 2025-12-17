پخش زنده
مسئول فناوری اطلاعات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) از عملیاتی شدن سامانهای خبر داد که تعهدات قراردادی را رصد، سررسیدها را کنترل و گزارشهای تحلیلی را برای تصمیمگیری مدیران فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمپاسکو،مسئول فناوری اطلاعات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران توضیح داد: این سامانه قراردادها با یکپارچهسازی فرآیندهای ثبت، پایش و مدیریت قراردادها، امکان کنترل تعهدات، رصد سررسیدها و دسترسی متمرکز به اطلاعات قراردادی را فراهم میکند.
سپهر رستگاری افزود: علاوه بر این، ثبت و کنترل صورت وضعیتها و ساختار شکست کار و هزینه نیز در این سامانه پیشبینی شده است تا مدیریت طرحها و هزینهها بهصورت دقیق و شفاف انجام شود.
رستگاری تصریح کرد: این رویکرد، ضمن کاهش وابستگی به فرآیندهای دستی و پراکنده، خطرهای حقوقی و نظارتی را بهطور محسوسی کاهش داده و انطباق با الزامات نهادهای نظارتی را تسهیل میکند.
وی ادامه داد: با استقرار این سامانه، مدیران در سطوح مختلف سازمان به گزارشهای تحلیلی و دادههای بهروز دسترسی دارند که مبنای تصمیمگیری دقیقتر، سریعتر و مبتنی بر واقعیتهای عملیاتی است.
مسئول فناوری اطلاعات ایمپاسکو تاکید کرد: شفافسازی فرآیندها در این مدل نه بهعنوان یک شعار، بلکه بهعنوان نتیجه طبیعی تحول دیجیتال در مدیریت قراردادها محقق شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از راهاندازی این سامانه، صرفاً مکانیزهکردن فرآیندها نبود؛ بلکه ایجاد زیرساختی برای تصمیمگیری دادهمحور مدیران، کنترل دقیق تعهدات و سررسیدها و پاسخگویی شفاف به الزامات نظارتی است. در این مسیر، شفافیت نتیجه مستقیم استفاده از داده و یکپارچگی اطلاعات است.