مسئول فناوری اطلاعات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) از عملیاتی شدن سامانه‌ای خبر داد که تعهدات قراردادی را رصد، سررسید‌ها را کنترل و گزارش‌های تحلیلی را برای تصمیم‌گیری مدیران فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمپاسکو،مسئول فناوری اطلاعات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران توضیح داد: این سامانه قرارداد‌ها با یکپارچه‌سازی فرآیند‌های ثبت، پایش و مدیریت قراردادها، امکان کنترل تعهدات، رصد سررسید‌ها و دسترسی متمرکز به اطلاعات قراردادی را فراهم می‌کند.

سپهر رستگاری افزود: علاوه بر این، ثبت و کنترل صورت وضعیت‌ها و ساختار شکست کار و هزینه نیز در این سامانه پیش‌بینی شده است تا مدیریت طرحها و هزینه‌ها به‌صورت دقیق و شفاف انجام شود.

رستگاری تصریح کرد: این رویکرد، ضمن کاهش وابستگی به فرآیند‌های دستی و پراکنده، خطرهای حقوقی و نظارتی را به‌طور محسوسی کاهش داده و انطباق با الزامات نهاد‌های نظارتی را تسهیل می‌کند.

وی ادامه داد: با استقرار این سامانه، مدیران در سطوح مختلف سازمان به گزارش‌های تحلیلی و داده‌های به‌روز دسترسی دارند که مبنای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، سریع‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های عملیاتی است.

مسئول فناوری اطلاعات ایمپاسکو تاکید کرد: شفاف‌سازی فرآیند‌ها در این مدل نه به‌عنوان یک شعار، بلکه به‌عنوان نتیجه طبیعی تحول دیجیتال در مدیریت قرارداد‌ها محقق شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از راه‌اندازی این سامانه، صرفاً مکانیزه‌کردن فرآیند‌ها نبود؛ بلکه ایجاد زیرساختی برای تصمیم‌گیری داده‌محور مدیران، کنترل دقیق تعهدات و سررسید‌ها و پاسخ‌گویی شفاف به الزامات نظارتی است. در این مسیر، شفافیت نتیجه مستقیم استفاده از داده و یکپارچگی اطلاعات است.