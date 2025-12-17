به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، نعمت‌اله حسین‌زاده افزود: در محور جیرفت–ساردوئیه–بافت به‌ویژه در محدوده گردنه سربیژن، به‌دلیل بارش شدید برف و توقف برخی خودرو‌ها در حاشیه جاده، بیش از ۲۰۰ خودروی گرفتار در برف با تلاش شبانه‌روزی راهداران سختکوش حوزه ساردوئیه امدادرسانی و نجات یافتند.

وی ادامه داد: عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در محور‌های برف‌گیر به‌صورت مداوم، مرحله‌ای و رفت‌وبرگشتی در حال انجام است و تاکنون در چندین مرحله بیش از هزار کیلومتر عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی توسط راهداران جنوب کرمان به انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان تصریح کرد: این شرایط جوی همچنان در سطح محور‌های استحفاظی جنوب کرمان ادامه دارد و در همین راستا ۱۵۰ نیروی راهداری در قالب ۲۱ تیم عملیاتی و گشت‌های راهداری به‌صورت مستمر در سطح جاده‌ها حضور فعال دارند.

حسین‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر تمامی محور‌های اصلی منطقه باز بوده و تردد در آنها جریان دارد، افزود: به‌دلیل طغیان رودخانه‌ها، سه محور فرعی کلکسورک، فرعی مظفرآباد و فرعی بیژن‌آباد در محل آبنما‌ها به‌طور موقت مسدود است.

وی همچنین با اشاره به تداوم بارش برف در محور جیرفت–ساردوئیه در محدوده گردنه سربیژن، تأکید کرد: همراه داشتن زنجیرچرخ برای تردد در این محور الزامی است.

مدیرکل راهداری جنوب کرمان شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها را پل ارتباطی مردم با مجموعه راهداری عنوان کرد و از کاربران جاده‌ای خواست در چنین شرایط جوی از تردد‌های غیرضروری پرهیز کرده و در صورت ضرورت سفر، ضمن اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، تجهیزات و ملزومات زمستانی را به همراه داشته باشند.