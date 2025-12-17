سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف برادران شهید تقوی شهرستان ملارد، از سازش موفق در پرونده مهریه ۱۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به ارزش ۱۸۶ میلیارد ریال خبر داد.

سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف برادران شهید تقوی ملارد گفت: پرونده با موضوع مهریه، به تعداد ۱۵۰ قطعه سکه تمام بهار آزادى به شعبه ۱۱ شوراى حل اختلاف ملارد ارجاع و این شعبه در وقت مقرر با حضور خواهان و خوانده تشکیل جلسه داد. با تلاش همکاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های میانجی‌گری و گفت‌و‌گو، این پرونده که از حساسیت و اهمیت قابل توجهی برخوردار بود، در فضای آرام و با تعامل مثبت زوجین به نتیجه رسید و اختلاف موجود از طریق صلح و سازش خاتمه یافت.

رضازاده افزود: حل‌وفصل مسالمت‌آمیز دعاوی خانوادگی، جلوگیری از گسترش تنش‌ها، و کاهش اطاله دادرسی از اولویت‌های اصلی این مجتمع است و این‌گونه سازش‌ها نشان‌دهنده کارآمدی رویکرد صلح‌محور در شورای حل اختلاف است.

وی گفت: تلاش خواهیم کرد با تقویت ظرفیت‌های مشاوره‌ای و افزایش جلسات میانجی‌گری، روند سازش در پرونده‌های خانوادگی و سایر دعاوی همچنان رو به رشد باشد.