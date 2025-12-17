به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، اعضای اتحادیه تعاونی‌های تاکسیرانی استان با حضور در دادگستری کل استان به مناسبت ۲۶ آذر روز ملی حمل و نقل با مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان دیدار کردند.

مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان با تبریک روز ملی حمل و نقل گفت: این روز فرصت مغتنمی است تا از زحمات تاکسیرانان و همه رانندگان وسائط نقلیه عمومی که با تعهد، وجدان کاری و صبوری با جابجایی مسافر و بار به خدمت رسانی به مردم و اقتصاد کشور می‌پردازند قدردانی شود.

وی با اشاره به نقش مؤثر رانندگان تاکسی و سایر وسائط نقلیه در تأمین امنیت، نظم و رفاه عمومی، تصریح کرد: فعالیت ناوگان تاکسیرانی از ارکان اساسی خدمات شهری است و رعایت مقررات قانونی و اصول حقوق شهروندی در این حوزه، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای اعتماد عمومی و تحقق عدالت اجتماعی دارد.

رئیس کل دادگستری استان افزود: دادگستری استان آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، ضمن صیانت از حقوق رانندگان و شهروندان، در مسیر مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز و ایجاد نظم پایدار در حوزه تاکسیرانی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد و شورای ترافیک، شهرداری و پلیس راهور استان نیز باید نهایت همکاری را در نظم بخشی به ترافیک شهری و ایجاد زمینه مناسب انجام داده و با حمایت همه جانبه، زمینه را برای فعالیت تاکسیرانان فراهم کنند.

اعضای اتحادیه تاکسیرانی نیز در این جلسه به بیان مشکلات صنفی، از جمله مسائل مربوط به فعالیت مسافر بر‌های شخصی و غیر مجاز، نرخ کرایه، بیمه و وضعیت معیشتی رانندگان پرداختند.