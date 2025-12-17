رهبرمعظم انقلاب اسلامی فرمودند: استان البرز یک خصوصیتی دارد که آقایان اشاره کردند؛ مجموعه‌ای از افراد متعلق به نقاط مختلف کشور است که از چند ده سال پیش به این طرف به این شهر مهاجرت کرده‌اند؛ بنابراین هر کار خوبی که در این شهر انجام بگیرد، احتمال این هست که منتقل بشود به سراسر کشور و در آن جا‌ها هم تأثیر بگذارد؛ بنابراین کارتان کار بسیار خوبی است و اقدام اقدام خداپسندانه و مفیدی است. بنده از دست اندرکاران این کار متشکرم.