سلام رهبرمعظم انقلاب اسلامی به مردم عزیز کرج و خانوادههای شهدای این شهر
رهبرمعظم انقلاب اسلامی در دیدار با دست اندرکاران کنگره بزرگداشت ۵۵۸۰ شهید استان البرز فرمودند: ما به مردم عزیز کرج بخصوص به خانوادههای شهیدان عزیز هم سلام میرسانیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، رهبرمعظم انقلاب اسلامی در دیدار با دست اندرکاران کنگره بزرگداشت ۵۵۸۰ شهید استان البرزفرمودند: خداوند ان شاء الله به شماها توفیق بدهد تأییدتان کند و کمکتان کند تا ان شاء الله به این مقصودی که به خاطر آن این کار را انجام دادید دست پیدا کنید و خداوند از شما از همهی برادران قبول کند؛ و ما به مردم عزیز کرج بخصوص به خانوادههای شهیدان عزیز هم سلام میرسانیم
رهبرمعظم انقلاب اسلامی فرمودند: استان البرز یک خصوصیتی دارد که آقایان اشاره کردند؛ مجموعهای از افراد متعلق به نقاط مختلف کشور است که از چند ده سال پیش به این طرف به این شهر مهاجرت کردهاند؛ بنابراین هر کار خوبی که در این شهر انجام بگیرد، احتمال این هست که منتقل بشود به سراسر کشور و در آن جاها هم تأثیر بگذارد؛ بنابراین کارتان کار بسیار خوبی است و اقدام اقدام خداپسندانه و مفیدی است. بنده از دست اندرکاران این کار متشکرم.