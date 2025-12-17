\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f6 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0646 \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u06af\u0646\u0628\u062f \u06a9\u0627\u0648\u0648\u0633 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f. \n\u062a\u06cc\u0645 \u067e\u0627\u0633 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u06f6 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u06cc\u06a9 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u06a9\u0633\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u062f\u0631 \u0631\u062f\u0647 \u06cc\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645 \u062c\u062f\u0648\u0644 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u062a\u06cc\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u06af\u0646\u0628\u062f \u06a9\u0627\u0648\u0648\u0633 \u0647\u0645 \u0627\u0632 \u06f5 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u06cc\u06a9 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0631\u0627 \u062b\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u062f\u0631 \u0642\u0639\u0631 \u062c\u062f\u0648\u0644 \u06f1\u06f4 \u062a\u06cc\u0645\u06cc \u0644\u06cc\u06af \u0627\u0633\u062a.