آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید گفت: ترویج فرهنگ نماز با دستور و بخشنامه تحقق نمی‌یابد و فرهنگ‌سازی در این حوزه باید از محیط خانواده و نظام آموزشی آغاز شده و به ایجاد ارتباط قلبی با این فریضه الهی بینجامد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دهمین اجلاس استانی نماز استان قم با حضور مسئولان فرهنگی و آموزشی، اساتید حوزه و دانشگاه و فعالان عرصه ترویج معارف دینی در سالن آیت الله شرعی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار شد. در این اجلاس، پیام آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی قرائت شد.

این مرجع تقلید در پیام خود نماز را از مهم‌ترین واجبات الهی دانست و تأکید کرد: نمازی مقبول است که آثار آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان نمایان شود و نمازگزار از حقیقت «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ» بهره‌مند گردد.

آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به اینکه نزدیک‌ترین راه تقرب به خداوند نماز است، افزود: ترویج فرهنگ نماز با دستور و بخشنامه تحقق نمی‌یابد و فرهنگ‌سازی در این حوزه باید از محیط خانواده و نظام آموزشی آغاز شده و به ایجاد ارتباط قلبی با این فریضه الهی بینجامد.