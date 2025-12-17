به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعباس یوسفوند گفت: با توجه به اهمیت صیانت از سلامت انتخابات، در دادگستری شهرستان شعب ویژه‌ای برای رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم انتخاباتی تشکیل شده است.

وی با تأکید بر اینکه محور اصلی برنامه‌ها باید پیشگیری در سه مرحله قبل، حین و بعد از انتخابات باشد، افزود: هدف این ساختار جدید، مدیریت به‌موقع آسیب‌ها و کنترل تخلفات احتمالی در همه سطوح اجرایی است.

رئیس ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی فیروزکوه گفت: طبق قانون جدید، رییس دادگستری به‌عنوان عضو حقوقی هیئت‌های اجرایی انتخابات حضور خواهد داشت که این امر نقشی مؤثر در کاهش تخلفات و ارتقای سلامت فرایند رأی‌گیری دارد.

یوسف وند افزود: مجریان انتخابات باید نقش بی طرفی داشته باشندتا شرایط حضور پرشور مردم در انتخابات فراهم شود

وی همچنین نقش رسانه‌ها را در هدایت جامعه به سمت قانون‌مداری بسیار مؤثر دانست و تاکید کرد : لازم است رسانه‌های رسمی با تولید برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی دقیق، از گسترش شایعات و فعالیت‌های شبهه‌برانگیز در فضای مجازی جلوگیری کنند تا فضای انتخاباتی از انحراف و التهاب مصون بماند.