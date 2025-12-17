پخش زنده
امروز: -
شاخص کل بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته با رشد ۶ هزار و ۵۷۰ واحدی معادل ۰.۱۷ درصد، در سطح ۳ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۵۰۷ واحد ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۴ هزار و ۸۶۵ واحدی معادل ۰.۴۷ درصد، به سطح یک میلیون و ۴۷ هزار واحد رسید.
ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی در بازار امروز به بیش از ۱۵ هزار و ۷۶ میلیارد تومان رسید و چند روزی است که ارزش معاملات روند افزایشی دارد.
در پایان روز سه شنبه عرضهها در بازار افزایش یافت و امروز نیز شاخص بورس کار خود را با کاهش آغاز کرد، اما بهتدریج عرضهها جای خود را به تقاضا داد و بازار با ورود پول همراه شد؛ بهطوری که در پایان در مجموع ۶۷ درصد بازار، معادل حدود ۵۰۰ نماد، در محدوده مثبت معامله شدند.
در جریان معاملات امروز، بیش از یک هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوقهای سهامی شد که این رقم نسبت به روز گذشته افزایش داشت.
بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوقهای درآمد ثابت اختصاص یافت و در مقابل، صندوقهای طلا و سکه بیشترین خروج سرمایه حقیقی را ثبت کردند؛ بهگونهای که بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوقهای طلا و سکه بورسی خارج شد.