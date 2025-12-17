پخش زنده
امروز: -
ناوگان خودرویی جمعیت هلالاحمر شهرستان آباده نوسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلال احمر فارس گفت: در راستای ارتقای توان عملیاتی و بهبود خدمات امدادی، یک دستگاه آمبولانس تویوتا لندکروز به ارزش ریالی ۱۶۰ میلیارد ریال به ناوگان خودرویی جمعیت هلالاحمر شهرستان آباده افزوده شد.
علی سعادتمند افزود: با توجه به گستردگی حوزه جغرافیایی، موقعیت شهرستان آباده و افزایش مأموریتهای امدادی، بهرهبرداری از این آمبولانس نقش مؤثری در تسریع عملیات امداد و نجات، افزایش کیفیت خدماترسانی و ارتقای ایمنی شهروندان و مسافران خواهد داشت.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان آباده ، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این حمایتها، شاهد تقویت هرچه بیشتر زیرساختها و تجهیزات امدادی به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به مردم شریف منطقه باشیم.