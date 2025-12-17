پخش زنده
فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: امنیت میادین نفتی و مراکز حفاری بخش جدایی ناپذیر از امنیت ملی و اقتدار اقتصادی کشور است و مرزبانان در خط مقدم دفاع از سرمایههای ملی حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفیدپوست چهارشنبه در دیدار با مدیر عامل حفاری کشور در محل این شرکت با بیان اینکه امنیت میادین نفتی و مراکز حفاری بخش جدایی ناپذیر از امنیت ملی و اقتدار اقتصادی کشور است، اظهار داشت: مرزبانان با آمادگی کامل، اشراف اطلاعاتی و توان عملیاتی بالا در خط مقدم دفاع از سرمایههای ملی حضور دارند و اجازه نخواهند داد هیچ تهدیدی روند فعالیتهای راهبردی کشور را مختل کند.
وی بیان کرد: در این دیدار به جایگاه راهبردی میادین نفتی و دکلهای حفاری در نوار مرزی کشور و عزم راسخ مرزبانان در تامین امنیت پایدار این زیرساخت حیاتی تاکید شد.
سردار سفیدپوست ادامه داد: امنیت امروز مناطق مرزی، حاصل مجاهدت نیروهایی است که بیوقفه در سختترین شرایط جغرافیایی و اقلیمی ایستادند و این امنیت زمینهساز رشد، تولید و پیشرفت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه است.
فرمانده مرزبانی خوزستان با اعلام آمادگی مرزبانان در جهت تامین امنیت مجموعههای اقتصادی و صنعتی بهویژه شرکت ملی حفاری ایران، گفت: همه در یک جبهه واحد مشغول انجام وظیفه هستیم و مرزبانان در سنگر امنیت و حفارمردان در سنگر اکتشاف و استخراج نفت با هدف اعتلای نام بلند جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، همافزا و هممسیر حرکت میکنند.
در ادامه این دیدار مدیرعامل شرکت حفاری ایران با قدردانی از حضور فرمانده مرزبانی خوزستان و اقدامات موثر مرزبانان در نوار مرزی گفت: فعالیتهای حفاری و اکتشافی کشور بهطور مستقیم مرهون امنیتی است که مرزبانان برقرار کردند.
مرتضی فولادی اظهار کرد: بدون حضور و پشتیبانی این نیروهای جانبرکف، امکان تداوم کار در این مناطق وجود نخواهد داشت، ما خود را در کنار مرزبانان میدانیم و آمادگی کامل برای توسعه همکاریها در راستای ارتقای امنیت و صیانت از منافع ملی وجود دارد.
شرکت ملی حفاری ایران یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران است و براساس اساسنامه مربوطه اجرای عملیات حفاری به منظور اکتشاف، تولید و بهره برداری از مخازن نفت و گاز و نیز تعمیر و ترمیم آنها ایجاد چاههای تزریقی و انجام کلیه خدمات فنی وابسته اعم از قلمرو داخلی و فلات قاره را بر عهده دارد.