به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در اطلاعیه‌ای هشدار داد که با توجه به شرایط جوی کشور کوهنوردان و علاقه‌مندان به کوهنوردی از صعود به ارتفاعات پرهیز کنند.

در اطلاعیه فدراسیون کوهنوردی آمده است: "با توجه به بارش‌های اخیر باران و برف، کاهش محسوس دما، ناپایداری شرایط جوی در ارتفاعات و لغزندگی مسیرها مخصوصا در مناطق کوهستانی استان‌های غرب کشور، و همچنین در راستای مصوبات ستاد مدیریت بحران استان‌ها، با توجه پیش‌بینی های صورت گرفته هواشناسی به‌منظور پیشگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی در کوهستان، بدین‌وسیله اعلام می‌شود:

کلیه هیئت‌های کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی، باشگاه‌ها، گروه‌های کوهنوردی، راهنمایان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های کوهستانی تا اطلاع ثانوی از هرگونه صعود، برنامه کوه‌نوردی و فعالیت فنی در ارتفاعات و قلل، به‌ویژه مناطق مرتفع و برف‌گیر، خودداری نمایند."