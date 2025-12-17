مدیر ستاد اقامه نماز استان قم گفت: سعی شد از هنر به‌عنوان ابزاری مؤثر در خدمت ترویج نماز استفاده شود و برنامه‌هایی متنوع، جذاب و اثرگذار برای مخاطبان اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام علی عرب‌پور، با اشاره به موضوع اجلاس گفت: «مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین» عنوانی است که با توجه به جایگاه بنیادین خانواده در اسلام و نقش محوری مادران در تربیت دینی نسل آینده انتخاب شده است.

وی نقش رسانه‌ها را در ترویج فرهنگ دینی بسیار اثرگذار دانست و اظهار داشت: مطالبه‌گری آگاهانه و مستمر رسانه‌ها در حوزه اقامه نماز می‌تواند موجب اصلاح رویه‌ها، ارتقای عملکرد دستگاه‌ها و رشد فرهنگی جامعه شود.

مدیر ستاد اقامه نماز استان قم با تشریح برنامه‌های این دوره از اجلاس افزود: در همین راستا، نزدیک به ۴۰۰ نشست آموزشی و فرهنگی در مدارس، پیش‌همایش‌هایی در نواحی مختلف آموزش‌وپرورش، نشست‌های تخصصی در دانشگاه‌ها و برنامه‌های ویژه در مراکز آموزش عالی استان برگزار شده است.

حجت‌الاسلام عرب‌پور استفاده از هنر را از ویژگی‌های شاخص دهمین اجلاس برشمرد و گفت: در این دوره تلاش شده است هنر به‌عنوان ابزاری مؤثر در خدمت ترویج نماز قرار گیرد و برنامه‌هایی متنوع، جذاب و اثرگذار برای مخاطبان اجرا شود.

در بخش دیگری از اجلاس، خانم فریبا علاسوند، استاد حوزه و دانشگاه، با تأکید بر نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در شکل‌دهی به سبک زندگی، اظهار داشت: رسانه‌ها صرفاً ابزار سرگرمی نیستند، بلکه نظام آگاهی انسان را شکل می‌دهند و در صورت غفلت، مفاهیمی چون ارتباط با خدا، معنویت و نماز به‌تدریج دچار تقلیل می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از زبان رسانه‌های نوین افزود: برای انتقال معارف دینی و ترویج نماز در نسل جدید، نمی‌توان صرفاً به کتاب و رسانه‌های مکتوب اکتفا کرد، بلکه باید با نگاهی نو و از مسیر رسانه‌های اثرگذار وارد شد.

این استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به دو مفهوم پاکدامنی و طهارت گفت: در دنیای غرب به طور سیستمی برای مبارزه با پاکدامنی وارد عمل شدند اما ما سیستمی برای ترویج طهارت نمی‌جنگیم.

دهمین اجلاس استانی نماز استان با پیام آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی همراه بود و وی تأکید کرد: ترویج فرهنگ نماز با دستور و بخشنامه محقق نمی‌شود، بلکه باید از خانواده و آموزش آغاز شود.

در پایان دهمین اجلاس استانی نماز استان قم، از بانوان فعال و اثرگذار در عرصه ترویج فرهنگ نماز تجلیل به عمل آمد.