بارش برف امروز ۲۶ آذرماه در کلاردشت، چهره این شهر ییلاقی را سفیدپوش کرد و شادی و نشاط را به شهروندان و طبیعتدوستان هدیه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بارش دلنشین برف امروز ۲۶ آذرماه، کلاردشت مازندران را در آغوش سفیدپوش زمستان گرفت و لبخند رضایت بر چهره شهروندان و میهمانان این دیار نشاند.
پس از روزهای انتظار، نخستین برف قابل توجه فصل، از بامداد امروز آغاز به باریدن کرد و به تدریج کوچهها، بامها و دامنههای سرسبز این شهر ییلاقی را سفیدپوش نمود. این بارش که هنوز ادامه دارد، نویدبخش روزهای پربرف و دیدنی زمستان در یکی از مقاصد محبوب گردشگری شمال کشور است.
شهروندان کلاردشتی با دیدن نخستین دانههای برف، شادی خود را با گردش در خیابانهای برفی و ثبت تصاویر به یادماندنی نشان دادند.