به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیده خدنگی در تشریح این خبر بیان داشت: در جریان گشت و پایش کارشناسان این اداره یک واحد زغال ‌گیری غیرمجاز و آلاینده که دارای چهار حلقه کوره سنتی بود، شناسایی شد.

وی افزود: این واحد با فعالیت غیراصولی و عدم رعایت الزامات زیست‌ محیطی، علاوه بر ایجاد آلودگی ‌های زیست‌ محیطی، تهدیدی جدی برای بهداشت عمومی و سلامت شهروندان است.

خدنگی با اشاره به اقدامات انجام ‌شده تصریح کرد: برای این واحد اخطاریه زیست ‌محیطی صادر شده و روند قانونی برخورد با متخلف در دست پیگیری است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر در پایان با تأکید بر اینکه فعالیت واحدهای غیرمجاز و آلاینده موجب تخریب محیط زیست و تهدید سلامت عمومی می ‌شود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست ‌محیطی، موضوع را در اسرع وقت به این اداره اطلاع دهند.