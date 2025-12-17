به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ محمدرضا رضایی گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شدند و برای بازرسی آن را متوقف کردند.

او بیان کرد: ماموران با هماهنگی قضایی از این خودرو ۹۵۴ دستگاه انواع پرینتر و اسکنر، ۷۶۰ عدد پنکه شارژی، ۷۰۰ عدد لوازم جانبی موبایل و یک هزار و ۳۷ عدد انواع لوازم دیگر که بدون مجوز قانونی بود را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با بیان اینکه در این خصوص راننده به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.