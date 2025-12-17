به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جاور صفاری گفت: بارش سنگین برف در محور‌های کوهستانی ادامه دارد، مردم حتما نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی افزود: تردد در محور سیاهکل – دیلمان فقط با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است و محور پونل – خلخال نیز به دلیل کولاک شدید مسدود است.

رئیس پلیس راه گیلان از رانندگان خواست از تردد‌های غیرضروری خودداری کرده و پیش از سفر از وضعیت هوا و راه‌ها مطلع شوند.

سامانه ۱۴۱ راهداری | مرکز پیام پلیس راه گیلان ۰۱۳۲۱۸۲۶۱۳۳ برای اطلاع رسانی به مردم آماده است.