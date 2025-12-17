پخش زنده
معلم آموزش وپرورش عشایر دزفول، به عنوان معلم برتر کشور در اجرای عدالت آموزشی در مناطق کم برخوردار انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست اجرای عدالت در کیفیت آموزشی در مرکز بررسیهای راهبردی معاونت ریاست جمهوری ، متشکل از وزیر آموزش وپرورش و معاونت ریاست جمهوری و مسئولین کشوری و مدعوین سراسر کشور تشکیل شد.
در این جلسه محمد سبحانی سرگروه آموزشی معلمان آموزش عشایر دزفول به عنوان معلم نمونه وبرتر کشوری در گسترش و اجرای عدالت اموزشی معرفی و از وی قدردانی شد .
این نشست به دستور ریاست جمهوری برای طرح ایدههای مدعوین و کمک به چالشهای نظام اموزشی کشور، و کمک به عدالت آموزشی برگزار شد.