معلم آموزش وپرورش عشایر دزفول، به عنوان معلم برتر کشور در اجرای عدالت آموزشی در مناطق کم برخوردار انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست اجرای عدالت در کیفیت آموزشی در مرکز بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست جمهوری ، متشکل از وزیر آموزش وپرورش و معاونت ریاست جمهوری و مسئولین کشوری و مدعوین سراسر کشور تشکیل شد.

در این جلسه محمد سبحانی سرگروه آموزشی معلمان آموزش عشایر دزفول به عنوان معلم نمونه وبرتر کشوری در گسترش و اجرای عدالت اموزشی معرفی و از وی قدردانی شد .

این نشست به دستور ریاست جمهوری برای طرح ایده‌های مدعوین و کمک به چالش‌های نظام اموزشی کشور، و کمک به عدالت آموزشی برگزار شد.